Le président de la République, Kaïs Saïed, a reçu, vendredi, au Palais de Carthage, la cheffe du gouvernement, Sarra Zaâfrani Zenzeri.

A cette occasion, le chef de l’Etat a souligné la nécessité de mettre en place des lois qui rompent définitivement avec le passé, rappelant que l’Etat fait face à plusieurs défis, indique un communiqué de la présidence.

A ce propos, le président Saïed a affirmé que « la seule manière de répondre à un défi est de le relever, quelle que soit sa source », ajoutant que « ceux qui croient pouvoir retourner en arrière se trompent, car le peuple tunisien a dit son mot en rejetant ceux qui se croient capables d’entraver la marche des institutions de l’Etat ».

Par ailleurs, Kaïs Saïed a estimé que plusieurs diplômés de l’enseignement supérieur sont capables d’assumer les responsabilités même s’ils ne disposent pas de l’expérience requise. « La Tunisie a, aujourd’hui, besoin de personnes animées par un patriotisme inébranlable et non pas de personnes qui cherchent les privilèges et considèrent l’Etat et ses ressources comme un butin », a-t-il dit, ajoute le communiqué.