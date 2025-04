Les inspections préliminaires pour évaluer la validité des centres de stockage des céréales dans le gouvernorat de Zaghouan ont débuté, mardi, en vue des préparatifs pour la saison de la moisson et pour sécuriser les récoltes de céréales.

Une équipe mixte composée de représentants du commissariat régional au développement agricole (CRDA), de l’Office des Céréales, de L’Union régionale de l’agriculture et de la pêche (Urap) et de la Protection Civile s’est rendue dans plusieurs centres situés à Zaghouan et Jebel Oust, où ils ont inspecté l’état général de ces silos sur les aspects de propreté, de ventilation, de sécurité des toits et des murs.

Ils ont également invité les propriétaires de ces centres à respecter les points mentionnés dans le document préparé à cet effet avant la fin du mois d’avril, date des inspections finales et de la remise des certificats.

Le chef de département de la production agricole au CRDA, Fraj Hichri, a souligné à l’Agence TAP, que les inspections préliminaires couvriront les autres centre,s jeudi prochain, notamment à El Fahs et à Bir Mcherga.

Il a précisé que la capacité totale de stockage des céréales dans le gouvernorat de Zaghouan est d’environ 716 mille quintaux, dont 706 mille quintaux dans les centres protégés et 10 mille quintaux à ciel ouvert, répartis sur 8 centres de stockage.

Il a ajouté que 11 mille quintaux d’orge destinés à la semence de la récolte de l’année précédente, ont été déplacés vers le centre régional de l’Office des Céréales de Béja pour être utilisés dans la saison agricole à venir, outre environ 40 mille quintaux de blé qui ont été envoyés aux moulins.