Le taux de change du dinar a continué à faire preuve de résilience face aux principales devises au mois de février 2025, en s’appréciant de 0,6%, face au Dollar américain et de 0,1%, face à l’Euro, en moyenne mensuelle.

Selon la Banque Centrale de Tunisie (BCT) sur les “Evolutions économiques et monétaires et perspectives de l’inflation- Avril 2025”, publiée, lundi, le taux de change du Dinar s’est apprécié de 1,9%, en glissement annuel, en moyenne, face à l’Euro, contre une dépréciation de 1,4% un an auparavant, et ce, sur l’ensemble des deux premiers mois 2025.

Face au Dollar américain, la dépréciation du taux de change du Dinar s’est accentuée, durant la période sous revue, soit 2,4%, en moyenne, contre une dépréciation de 0,4% un an plutôt.

“En termes effectifs, le taux de change nominal du Dinar (TCEN) a enregistré une légère dépréciation de 0,4%, en moyenne, durant les deux premiers mois de 2025, et ce, contre une dépréciation de 0,9% un an auparavant “, a encore noté la BCT, précisant que “pour ce qui est du taux de change effectif réel (TCER), la tendance à l’appréciation, amorcée en 2023, s’est poursuivie durant les deux premiers mois 2025, quoiqu’à un rythme moins prononcé.

Sur l’ensemble des deux premiers mois 2025, le Dinar tunisien s’est apprécié de 2,5%, en glissement annuel, en moyenne, et ce, contre une appréciation de 3,6% une année auparavant, favorisant ainsi l’atténuation des pressions, en provenance du taux change, sur la formation des prix et la poursuite de la détente graduelle de l’inflation”.