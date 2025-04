La Tunisie abritera, les 6 et 7 mai 2025, la 8ème édition de la conférence internationale « Financing Investment & Trade in Africa– FITA2025 », à laquelle participeront plus de 2 mille invités venant de plus de 60 pays, a indiqué le président du Tunisia Africa Business Council (TABC), Anis Jaziri.

Il a ajouté, lors d’une conférence de presse tenue, lundi à Tunis, que ce conclave, qui se tiendra sous le haut patronage du Président de la République Kaïs Saïd, est organisé à l’initiative du TABC, en partenariat avec les ministères des Affaires Étrangères, et de l’Économie et de la Planification, sur le thème : « Impulser la transformation de l’Afrique ».

Cette édition revêt une importance particulière, puisqu’elle coïncide avec le 10ème anniversaire de la création de TABC, une décennie d’engagement au service du rapprochement économique entre la Tunisie et le reste du continent africain, a-t-il noté.

« Au fil des années, FITA s’est imposée comme une plateforme panafricaine incontournable, réunissant porteurs de projets, décideurs publics, bailleurs de fonds et investisseurs autour de partenariats structurants pour l’avenir de l’Afrique », a-t-il encore souligné.

FITA2025 mettra en lumière les défis majeurs et les leviers de croissance du continent, tout en abordant la transformation industrielle, la transition énergétique, la digitalisation, ainsi que la modernisation des infrastructures et de la logistique et le développement du tourisme africain.

Jaziri a, en outre, ajouté que cette manifestation s’annonce comme un rendez-vous majeur pour accélérer la dynamique de transformation du continent africain, en réunissant talents, visions et opportunités dans un cadre propice aux partenariats structurants. Elle accueillera de nombreuses personnalités de premier plan tels que des hauts responsables gouvernementaux, ministres, dirigeants d’institutions internationales et régionales des pays de l’Afrique, de l’Europe et de l’Asie, ainsi que de plusieurs centaines de CEOs étrangers, d’agences africaines de promotion de l’investissement et d’opérateurs économiques tunisiens issus de divers secteurs.

Evoquant le programme de « FITA 2025 », le président du TABC a précisé que 14 panels de haut niveau, 10 side events thématiques et 7 workshops sont prévus à cet évènement. Il a indiqué que cinq pays seront à l’honneur :RDC, Nigeria, Côte d’Ivoire, Madagascar et Guinée Conakry qui auront des sessions à cette manifestation.

Et de préciser que ce conclave prévoit pour la première fois « les FITA PITCH DAYS ». Il s’agit d’une initiative dédiée aux porteurs de projets innovants, qui auront l’opportunité de présenter leurs idées devant un panel d’investisseurs internationaux et d’institutions de financement, a-t-il expliqué. Egalement, un espace BtoB et BtoG sera aménagé pour faciliter les rencontres ciblées, a-t-il dit.

Jaziri a fait savoir qu’une plateforme digitale de matchmaking sera accessible dès le 14 avril 2025 afin de permettre à chaque participant inscrit, de planifier ses rendez-vous professionnels avec efficacité.