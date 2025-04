La Tunisie a remporté la première place mondiale au concours afro-asiatique international d’huile d’olive extra vierge, organisé par le groupe suédois «Global Olive Oil Competitions» du 1er au 4 avril 2025, à Abu Dhabi. Elle a raflé soixantaine médailles d’or et quatre d’argent.

Le président du groupe suédois, “Goncourt international d’huile d’olive” (GIOOC), l’ingénieur tunisien, Raouf Choukat, a précisé, dans une déclaration à l’Agence TAP, que la Tunisie a raflé 53 d’or pour la qualité, 7 médailles d’or pour une huile saine et 4 médailles d’argent.

Il a ajouté que la Tunisie a été suivie par la Grèce classée deuxième, et l’Espagne troisième au niveau mondial. Il importe de noter que la Tunisie a participé avec 65 échantillons sur un total de 200 échantillons d’huile d’olive vierge extra provenant des différents pays participants.

Le jury international de cette compétition est composé de 10 experts de Tunisie, Italie, Espagne, Grèce, Maroc, Turquie et Jordanie. En plus de la Tunisie, quatorze pays ont participé à cette compétition, à savoir la Grèce, l’Espagne, l’Italie, le Portugal, l’Arabie Saoudite, le Brésil, la Croatie, l’Algérie, la Libye, la Turquie, le Maroc, la Jordanie, le Liban et le Sultanat d’Oman.

Pour rappel, le GIOOC organise chaque année, quatre grandes compétitions internationales d’huile d’olive extra vierge en Europe, en Asie et en Amérique.