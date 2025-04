La Chambre de Commerce et d’Industrie de Tunis (CCIT) organise la participation tunisienne au pavillon méditerranéen de l’Association des chambres de commerce et d’industrie de la Méditerranée (ASCAME), qui se tiendra les 30 et 31 mai 2025, à Toronto, Canada.

Cette participation est organisée en partenariat avec la Chambre de Commerce et d’Industrie Tuniso-Canadienne (CCITC) à s l’initiative de l’ASCAME, indique la CCIT qui est membre exécutif de l’association. Cet événement met en lumière trois domaines clés dont le tourisme, la gastronomie et le commerce international.

L’objectif étant d’exposer la richesse de plusieurs destinations en Tunisie auprès des touristes nord-américains, de promouvoir les produits phares et l’excellence culinaire tunisienne et de développer des partenariats stratégiques à l’échelle mondiale.

Pour les entreprises tunisiennes, cet événement constitue une opportunité qui leur permettra de mettre en avant leurs produits et services, d’établir des relations d’affaires avec des acteurs économiques nord-américains et mondiaux et de démontrer le rôle central de la Tunisie dans les échanges et la culture en Méditerranée.