Le Paris Saint-Germain a officialisé son 13e titre de champion de France samedi soir, en s’imposant sur le score de 1-0 face à Angers au Parc des Princes. Cette victoire permet au club de la capitale de se détacher définitivement de son dauphin monégasque et de pouvoir désormais concentrer toutes ses énergies sur son principal objectif de la saison : la Ligue des Champions.

Le but décisif de la rencontre a été inscrit en début de seconde période par le jeune Désiré Doué (55e). L’attaquant parisien a repris d’une volée imparable un centre précis de la recrue hivernale Khvicha Kvaratskhelia, scellant ainsi le sort du match et du championnat.

Avec 24 points d’avance sur l’AS Monaco, qui ne compte plus que sept rencontres à disputer, le Paris SG ne peut plus être mathématiquement rejoint. Les hommes de Luis Enrique ont donc rempli la première mission de leur saison, s’assurant un nouveau sacre national avec six journées d’avance.

Bien qu’un match nul leur suffisait pour conserver leur couronne, les Parisiens ont démontré leur maîtrise et leur efficacité, s’imposant sans avoir à forcer excessivement leur talent. Cette victoire permet également au PSG d’égaler la performance de Nantes lors de la saison 1994-95 en devenant la deuxième équipe de l’histoire de la Ligue 1 à rester invaincue lors de ses 28 premiers matchs de championnat.

Dans l’optique du quart de finale aller de Ligue des Champions face à Aston Villa mercredi prochain, l’entraîneur parisien Luis Enrique avait choisi de ménager plusieurs cadres, tels qu’Ousmane Dembélé, Bradley Barcola, Joao Neves et Nuno Mendes, qui ont fait leur apparition en cours de jeu pour maintenir le rythme. Le PSG aborde donc son échéance européenne avec le moral au beau fixe et un titre de champion déjà en poche.