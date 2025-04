Plus d’une centaine de membres de la société civile de GAIA (l’Alliance mondiale pour les alternatives à l’incinérateur) des cinq continents ont signé une lettre adressée à Anacláudia Rossbach, directrice exécutive d’ONU-HABITAT, appelant l’organisation onusienne à cesser de promouvoir la valorisation énergétique des déchets, une approche de gestion des déchets nocive et largement discréditée, et à promouvoir plutôt des solutions justes et équitables de zéro déchet.

Outre sa position publique, UN-HABITAT influence les décisions des municipalités en faveur de cette alternative d’incinération, ce qui est contraire à la mission de l’organisation qui consiste à diffuser des stratégies éprouvées pour promouvoir le développement urbain.

Par exemple, à São Paulo, au Brésil, ONU-HABITAT a financé plusieurs consultants favorables à l’incinération qui ont encouragé le projet de construction de trois incinérateurs WTE dans la ville, en opposition directe avec les organisations locales à but non lucratif, les ramasseurs de déchets et d’autres groupes communautaires qui demandent à la ville d’investir plutôt dans des initiatives “zéro déchet”.

La lettre décrit les impacts sur le climat et la santé, les coûts exorbitants et les menaces que l’incinération des déchets fait peser sur les moyens de subsistance des ramasseurs de déchets.

“L’incinération ne résout pas les problèmes liés aux déchets, mais crée au contraire une série de risques pour la santé et l’environnement, et compromet le développement de politiques pour plus de réutilisation, de recyclage et de compostage”, déclare Danita Zarichinova, membre du conseil d’administration ou coordinatrice de ZW à ZaZemiata en Bulgarie et membre de Zero Waste Europe.

Les usines de valorisation énergétique des déchets en Europe émettent des dioxines et des gaz à effet de serre, ce qui prouve que cette prétendue « solution » est en fait coûteuse pour la santé et le porte-monnaie des gens