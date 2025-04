Service militaire en Tunisie : tout ce que vous devez savoir sur les obligations et exceptions

Le service militaire en Tunisie est un sujet de grande importance pour de nombreuses familles tunisiennes. Il s’agit d’un devoir constitutionnel inscrit dans l’article 14 de la Constitution tunisienne, qui oblige les jeunes hommes à accomplir leur service national entre 20 et 35 ans. Lors d’une intervention sur Radio ExpressFM, le Colonel Mokhtar Zakraoui, représentant de l’administration générale du recrutement, a expliqué les modalités et les exceptions liées à cette obligation.

Selon la loi n°1 de 2004, tout citoyen tunisien âgé de 20 à 35 ans doit se présenter au recrutement, sous peine de sanctions pénales en cas de non-présentation. Toutefois, cette obligation peut être reportée ou exemptée dans certaines situations, comme l’a détaillé le Colonel Zakraoui. Il est également possible de débuter le service entre 18 et 20 ans, sous certaines conditions et avec l’accord du ministre de la Défense. Ce service peut être accompagné de formations professionnelles dans des centres spécialisés, répartis sur tout le territoire, dans des domaines tels que la maintenance sous-marine, unique en Afrique du Nord.

Les jeunes hommes de 20 à 35 ans doivent impérativement régulariser leur situation militaire avant d’être exposés à des sanctions. Toutefois, les autorités ne recourent pas à la force pour les amener à accomplir leur devoir, mais suivent plutôt des démarches légales, y compris des procédures judiciaires en cas de non-respect des règles. Certaines exceptions sont prévues pour des raisons de santé, de responsabilité familiale, ou de poursuite d’études.

Les travailleurs du secteur privé, quant à eux, doivent effectuer leur service militaire avant la fin de l’année en cours et ont droit à un congé de réintégration à leur poste à leur retour. Les fonctionnaires doivent, de leur côté, fournir un document attestant de la régularisation de leur situation pour pouvoir être recrutés.

En outre, des reports sont possibles pour ceux qui résident à l’étranger, que ce soit pour travailler ou pour étudier. Les jeunes Tunisiens vivant à l’étranger et ayant moins de 28 ans peuvent demander un report d’un an, renouvelable, à condition de soumettre un contrat de travail ou un certificat d’inscription dans une institution académique à l’étranger.

Pour cette année, le processus de recrutement a été exceptionnellement prolongé jusqu’au 11 avril en raison du mois de Ramadan et des fêtes de fin d’année. Les jeunes de certaines régions, notamment Tunis, Ariana, Ben Arous et Manouba, doivent se rendre aux commissions de recrutement pour soumettre leurs documents avant la date limite.