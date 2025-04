KOICA lance un projet d’agriculture intelligente en Tunisie : 13,5 millions de dollars pour la résilience climatique

L’Agence coréenne de coopération internationale (KOICA) entamera, en 2026, un projet de coopération sur le long terme, avec le ministère de l’Agriculture et des ressources hydrauliques, axé sur l’agriculture intelligente et dont le budget pourra atteindre jusqu’à 13,5 millions de dollars, sous forme de don accordé par l’Institution Coréenne, a indiqué, Mohamed Hassan chargé des projets au sein de la KOICA.

« L’objectif du projet qui devra s’étaler sur 5 ans et qui est actuellement en phase d’études préliminaires, est d’améliorer la productivité agricole et la résilience du secteur face aux changements climatiques », a précisé Hassan, dans une déclaration accordée à la presse, en marge du Forum de Networking tenu vendredi à l’occasion du 34eme anniversaire de la KOICA.

Concrètement, le projet cible l’amélioration de la productivité des grandes cultures et des oliviers, et l’investissement dans la composante recherche et développement pour améliorer les conditions de production de ces cultures stratégiques du pays, a-t-il encore précisé.

Il s’agit ainsi, d’identifier des solutions qui s’adaptent au contexte tunisien, pour les besoins d’irrigation et d’amélioration des semences.

Ce projet sera également réalisé en coopération avec l’Office des terres domaniales (OTD), a indiqué le responsable, ajoutant que des visites de terrain aux de fermes de l’OTD ont été effectuées.

« Selon les résultats préliminaires, le projet sera réalisé sur des sites pilotes situés dans des fermes de l’OTD dans les gouvernorats de Nabeul, Kairouan et Béja », a affirmé Hassan.

Pour sa part, la Directrice pays de la KOICA en Tunisie, Namsoon LEE, a souligné que l’agriculture intelligente constitue un secteur prioritaire pour l’ Agence coréenne de coopération internationale , précisant que l’objectif est d’améliorer la productivité agricole, en coopération avec le ministère de l’Agriculture, à travers l’adoption de technologies résilientes face aux changements climatiques et le renforcement des capacités en matière de politiques agricoles.

Et d’ajouter que l’ambition, dans les années à venir, est d’élargir cette collaboration et de diversifier les opportunités de coopération entre les deux pays.

Elle a rappelé que l’un des piliers de l’action de la coopération coréenne est le Programme des Volontaires de la KOICA (World Friends Korea – WFK), déployé dans 40 pays, y compris la Tunisie, ou les volontaires sont impliqués dans des domaines relatifs à l’éducation, l’agriculture, la santé et l’e-gouvernance.

“Nous proposons également le Programme de Bourses de Formation de la KOICA (CIAT), à travers lequel nous invitons des fonctionnaires, ingénieurs, chercheurs et décideurs des pays partenaires, y compris la Tunisie, à suivre des formations et des programmes de renforcement des capacités en Corée”.

“La KOICA demeure résolument engagée à accompagner le gouvernement tunisien dans divers secteurs, en développant de nouveaux projets et initiatives, tout en tirant parti des enseignements de nos expériences passées”, a -t-elle conclu.

De son côté, l’ambassadeur de la République de Corée en Tunisie, Tae-won LEE, a mis l’accent sur l’importance de ce Forum de Réseautage qui constitue une opportunité pour la KOICA et ses partenaires tunisiens d’échanger leurs points de vue et de partager leurs idées afin de faire avancer les projets communs.

Il a rappelé que les projets de collaboration entre les deux pays couvrent l’e-gouvernement, l’e-learning, la création d’emplois, l’environnement, les énergies renouvelables, l’agriculture et l’éducation, mettant l’accent sur la poursuite de la diversification des projets bilatéraux.

Jusqu’à 2025, la coopération coréenne a accordé à la Tunisie un soutien financier de l’ordre de 82,31 millions de dollars, en plus d’un total de 26 projets d’aide publique au développement.

Près de 170 volontaires ont mené des activités dans divers domaines et un total de 1386 stagiaires ont été formés en Corée, selon la chargée des programmes de coopération au sein de la KOICA, Imen Sellemi .