Le président de l’UEFA, Aleksander Ceferin a qualifié de “mauvaise idée”, l’organisation d’une Coupe du Monde messieurs de football en 2030, avec la participation de 64 sélections sur trois continents.

“C’est peut-être encore plus surprenant pour moi que pour vous. Je pense que fêter le centenaire du Mondial en 2030 avec 64 sélections engagées, est une mauvaise idée”, a déclaré à la presse le patron du football européen, interrogé sur la proposition formulée le 5 mars lors du dernier Conseil de la Fifa.

Lors de cette réunion, le patron de la Fédération uruguayenne de football, Ignacio Alonso, avait suggéré de porter à 64 le nombre d’équipes conviées au tournoi, alors que le Mondial masculin gonfle déjà de 32 à 48 sélections à partir de l’édition 2026 aux Etats-Unis, au Mexique et au Canada.

La Fifa a de son côté évoqué une proposition “spontanée”, qu’elle a “le devoir d’analyser”, sans préciser la position de son président Gianni Infantino sur ce dossier.

Le Mondial-2030 s’annonce déjà d’une complexité organisationnelle inédite, partagé entre Espagne, Portugal et Maroc avec trois matchs de “célébration du Centenaire” en Argentine, Uruguay et Paraguay.

“Je pense que ce n’est pas une bonne idée pour la Coupe du Monde elle-même et ce n’est pas une bonne idée non plus pour nos qualifications”, dont chaque confédération est responsable, a poursuivi Aleksander Ceferin.

Il a jugé “étrange” de n’avoir jamais entendu parler de cette idée avant le Conseil de la Fifa, sur fond de relations tendues entre l’UEFA et l’instance mondiale, qui prend une place croissante dans le calendrier avec son nouveau Mondial des clubs à 32 équipes programmé cet été.

En 2021, l’idée d’un Mondial biennal de football – abandonnée l’année suivante par la Fifa face à l’ampleur des oppositions – avait également commencé par une “proposition”, cette fois de la fédération saoudienne, transformée par l’instance de Zurich en “étude de faisabilité”.