Le Forum Tunisien pour les Droits Économiques et Sociaux (FTDES) a appelé, à la divulgation de toutes les données et des accords non déclarés relatifs aux expulsions forcées des migrants tunisiens depuis l’Italie, la France et l’Allemagne, ainsi qu’à leur arrêt immédiat et à assurer un soutien juridique, psychologique et social aux personnes concernées.

Dans un communiqué publié jeudi, le forum a réaffirmé son engagement à “continuer à défendre les droits et la dignité des migrants en Tunisie et à l’étranger, ainsi qu’à dénoncer les violations et les politiques discriminatoires dont ils sont victimes, par tous les moyens de lutte et de recours légaux”, selon le texte du communiqué.

Le FTDES a précisé avoir tenté de collecter des données quantitatives sur les expulsions depuis l’Italie et l’Allemagne afin d’informer l’opinion publique nationale à ce sujet. Il a souligné que les témoignages des migrants tunisiens expulsés de force de ces pays ont “brisé” le silence entourant ces pratiques, qui, depuis des années, portent atteinte aux droits et à la dignité des migrants tunisiens.

Le communiqué a souligné que, depuis les années 1990, l’Union européenne cherche à mettre en place un système de refoulement délégué dans la gestion des flux migratoires, en imputant cette responsabilité aux pays voisins et de transit. Les accords dits de “réadmission” ont constitué une composante essentielle de cette stratégie européenne, permettant à l’Europe d’expulser les migrants jugés excédentaires vers leur pays d’origine ou de transit.

Le forum a passé en revue l’ensemble des accords conclus avec la partie européenne sur les expulsions forcées des migrants tunisiens, depuis 1998 jusqu’en 2023, qu’ils soient officiels ou secrets. Il a également mis en avant ses diverses interventions en la matière pour défendre la dignité des migrants tunisiens et s’opposer aux violations qu’ils subissent.