Les travaux de réalisation de l’échangeur reliant la route radiale “X 20” à la route de Chenoua, au niveau de la délégation de Douar Hicher (gouvernorat de Manouba), ont avancé de plus de 40 %, selon le directeur régional de l’équipement à Manouba, Fethi Hamed.

Ce projet, lancé en juillet 2024, a nécessité des fonds de l’ordre de 11,7 millions de dinars, a-t-il précisé à l’Agence TAP.

Les composantes du projet comprennent l’aménagement d’un pont en béton armé, des ouvrages techniques de gestion des eaux pluviales, ainsi que des routes et deux ronds-points destinés à fluidifier le trafic.

Il inclut également l’installation de l’éclairage public et de la signalisation verticale et horizontale.

Les autorités poursuivent le dossier des expropriations pour cause d’utilité publique. De plus, des ajustements sont en cours pour déplacer certains réseaux de services publics, notamment ceux relevant de la Société tunisienne de l’électricité et du gaz (STEG). Toutes ces démarches visent à garantir le parachèvement du projet dans les délais contractuels, fixés à 15 mois, a-t-il ajouté.

Le directeur régional de l’équipement a souligné l’importance de cet échangeur pour désengorger la circulation dans cette zone, notamment aux carrefours de la route radiale “X 20”, qui relie la route régionale n°31 (Mnihla) à la sortie ouest de la capitale. Un premier échangeur avait déjà été construit dans la région, à El-Maazia (Oued Ellil), à l’intersection avec la route nationale n°7, dont les travaux avaient démarré en 2021 moyennant une enveloppe de 25 MD.

Ces composantes s’inscrivent dans un plan plus large visant à compléter la rocade X 20, notamment en ouvrant la deuxième section entre Mnihla et Oued Ellil, après le parachèvement de la première section, entre Oued Ellil et la sortie ouest de Tunis, en mai 2018.

Par ailleurs, la direction régionale de l’équipement poursuit la construction de deux ponts au niveau du canal de la Medjerda, destinés à relier Manouba à Sanhaja et à la route radiale X 20. Ce projet, qui s’inscrit dans le cadre du doublement de la route locale n°525, dont le coût a dépassé 948 mille dinars et a atteint un taux d’avancement de plus de 80 %, selon la même source.