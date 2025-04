La Chambre de Commerce et d’Industrie du Centre entreprend d’accompagner les entreprises dans la démarche de décarbonation et de transition énergétique. Elle organise, dans ce cadre, pour ces dernières, une séance de Rendez-vous Expert avec des hauts responsables auprès de l’Agence Nationale pour la Maîtrise de l’Energie, le vendredi 11 avril 2025, de 9h00 à 12h00, au siège de la CCIC.

“Ces Rendez-vous qui se déroulent sous forme de consultations individuelles, sont une occasion pour faire bénéficier l’entreprise des conseils personnalisés de l’ANME, relatifs à la démarche de décarbonation et de transition énergétique”. Aussi, ces séances peuvent apporter à l’entreprise intéressée, “l’appui et l’accompagnement portant sur l’audit énergétique et la promotion des énergies renouvelables”.

Cette démarche “Décarbonation & Transition Energétique”, s’inscrit dans le cadre de l’appui et de l’accompagnement des entreprises de la région du centre pour le développement de leurs activités, a précisé la CCIC.

Les entreprises intéressées peuvent s’inscrire en ligne httpss://forms.gle/ZaSgd2H6geTxymNB9 avant le 9 avril 2025.