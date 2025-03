Le ministre tunisien des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Mohamed Ali Nafti, a officiellement lancé jeudi dernier à Madrid le programme culturel « Foco País Túnez 2025 », un projet phare de coopération entre la Tunisie et la Casa Árabe.

Ce programme s’étendra sur le premier semestre de 2025 et vise à renforcer les liens culturels et civilisationnels entre les deux pays.

Lors d’une conférence au siège de la Casa Árabe, dans le cadre d’une visite de travail en Espagne, les 27 et 28 mars 2025, le ministre a salué les relations historiques qui unissent la Tunisie et l’Espagne, marquées par trente ans de coopération depuis la signature du traité d’amitié, de bon voisinage et de coopération entre les deux pays en 1995. Il a également mis en avant les affinités culturelles partagées, qui transcendent les frontières géographiques pour inclure des héritages communs puniques, romains, arabes et andalous.

Le programme « Foco País Túnez 2025 » se veut une plateforme pour promouvoir la culture tunisienne en Espagne, tout en encourageant les échanges économiques, académiques et humains entre les deux nations. Le directeur général de la Casa Árabe a salué cette initiative, réaffirmant son engagement à soutenir ce partenariat stratégique.

Interrogé sur la migration, Nafti a réaffirmé la portée de l’approche tunisienne, fondée sur le respect des conventions internationales pertinentes et de la dignité humaine.