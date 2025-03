Le Goethe-Institut Tunis a annoncé, vendredi, des événements culturels pour la période à venir dont des Masterclass sur les pratiques curatoriales contemporaines en plus d’une projection-débat de “Gondola », dernier film du réalisateur allemand Veit Helmer.

En partenariat avec Archivart, une série de masterclass prévues pour les mois d’avril et de mai, sont destinées aux artistes, curateurs, et professionnels du monde de l’art. Ce programme offre une opportunité unique d’apprendre, d’échanger et d’explorer les pratiques curatoriales contemporaines.

Ces masterclass seront encadrées par Steve Sabella, artiste et auteur, ainsi que Charlotte Bank, historienne de l’art, auteure et curatrice indépendante, basés à Berlin en Allemagne, qui partageront leur expertise et leur vision unique du monde de l’art.

À travers leurs récits et analyses, ces artistes et commissaires mettront en lumière des enjeux actuels de la pratique curatoriale, stimulant la créativité, les échanges culturels et une compréhension approfondie des dynamiques de l’art contemporain.

Les masterclass se dérouleront à la Fondation Tunisie pour le développement. Les participants devront s’inscrire via un lien pour pouvoir y participer. Ce programme s’adresse aux professionnels du secteur, aux étudiants en art, ainsi qu’à toute personne passionnée par l’art contemporain et la mise en valeur des œuvres à travers la curation.

Masterclass les 5 et 6 avril : « The Art Practice | On Drawing with Light »

« The Art Practice | On Drawing with Light » (La Pratique Artistique | Autour du dessin avec la Lumière ) est une masterclass prévue les 5 et 6 avril, de 10h à 15h, qui sera animée par l’artiste et auteur Steve Sabella basé à Berlin.

Dans cette masterclass exclusive, les participants auront un accès privilégié au processus créatif de Sabella, développé au fil de trois décennies de pratique artistique. Que ce soit à travers la photographie, l’art vidéo ou les installations photographiques, son travail suscite toujours une profonde réponse émotionnelle et intellectuelle, invitant à la réflexion critique et au dialogue.

Cette masterclass est une occasion unique d’apprendre auprès d’un conteur visuel dont l’art dépasse les frontières traditionnelles et crée un lien profond avec son public.

De plus amples détails sur cette masterclass sont consultables sur le site du Goethe-Institut Tunis:

httpss://www.goethe.de/ins/tn/fr/kul/sup/acc.html

“Gondola” de Veit Helmer

Dans le cadre du Filmklub, une projection de “Gondola” de Veit Helmer, se déroulera le 7 avril à 20h30, au siège du Goethe-Institut Tunis. La projection sera suivie d’un débat avec le réalisateur de ce film muet poétique sorti en 2023 et produit par l’Allemagne et la Géorgie.

Les cinéphiles auront l’occasion de découvrir l’univers du cinéma muet avec « Gondola » (1h22), la dernière œuvre poétique de Veit Helmer et interprétée par Mathilde Irrmann, Nino Soselia et Niara Chichinadze.

Synopsis : Gondola est une romance poétique et silencieuse qui nous transporte dans les montagnes de Géorgie, où un téléphérique relie un village à une petite ville de la vallée. Deux jeunes femmes, Iva et Nino, y travaillent et voient leurs cabines se croiser toutes les demi-heures, transformant chaque rencontre en un moment de bonheur et de fête.

Veit Helmer est un réalisateur allemand reconnu pour son approche unique du cinéma. Diplômé de l’école de cinéma de Munich, il s’est fait connaître par ses films sans dialogues, mettant en avant la puissance des images et du son pour raconter des histoires universelles. Parmi ses œuvres notables figurent Tuvalu (1999), Absurdistan (2008) et The Bra (2018). Son dernier film, Gondola, s’inscrit dans cette lignée en proposant une expérience cinématographique singulière, inspirée par des maîtres du cinéma muet tels que Charles Chaplin et Buster Keaton.