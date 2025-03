“Murmures d’un jardin féerique des Aghlabides” est l’intitulé d’une exposition qui se tiendra du 5 au 20 avril 2025 à la galerie Alain Nadaud-Espace Sadika à Gammarth (banlieue nord de Tunis), offrant une immersion dans l’atmosphère mystique et historique des jardins des Aghlabides à Kairouan.

Dans ce voyage hors du temps, dans l’âme d’un jardin qui porte en lui des siècles d’histoire, de culture et de spiritualité, les jardins de Kairouan, cœur verdoyant de cette ville millénaire, sont bien plus que de simples espaces de repos et de contemplation : ils sont le reflet d’une civilisation, d’une quête de beauté et de perfection, où l’homme dialogue avec la nature.

Fondée au VIIème siècle, Kairouan est l’une des plus anciennes et des plus importantes villes de l’Islam. Ses jardins, véritables joyaux cachés, ont longtemps été des lieux d’échanges intellectuels et spirituels, abritant poètes, penseurs et savants. Loin de l’agitation du monde, ils murmuraient les secrets des temps anciens, révélant, à ceux qui savent écouter, les mystères de la nature et les subtilités de l’âme humaine.

L’exposition met en lumière la splendeur de ces jardins, où la rigueur géométrique se marie à la luxuriance des plantes, symbolisant l’harmonie entre ordre divin et profusion terrestre. A travers des œuvres contemporaines inspirées de ce patrimoine, des installations végétales et des reconstructions immersives, les visiteurs pourront redécouvrir les ambiances paisibles, les senteurs environnantes et les jeux d’ombres et de lumière qui faisaient de ces jardins des lieux à la fois sacrés et enchanteurs.

L’exposition rendra hommage à deux illustres artistes de Kairouan, le peintre Hammadi Skik ainsi que le poète Houssine Kahouagi.

Les jardins de Kairouan, avec leur symbolisme d’oasis et leur rôle dans l’histoire de la région, sont ici présentés non seulement comme des lieux physiques, mais aussi comme des témoins silencieux d’un riche passé culturel et architectural, informe la galerie.

L’exposition, qu’elle soit composée de sculptures ou de peintures, offre une interprétation artistique de ces murmures. A travers les œuvres, les artistes capturent l’essence des jardins, traduisant en formes et en couleurs ces “murmures” : le bruissement des feuilles, le clapotis de l’eau des bassins, le souffle du vent à travers les allées. Les sculptures pourraient évoquer la force et la sérénité de la nature, tandis que les peintures capturent la lumière et les nuances verdoyantes de ce paysage unique.