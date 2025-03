Le ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle a annoncé, jeudi dans un communiqué, la prolongation des délais d’inscription pour bénéficier du programme d’appui aux projets et des PME, en difficulté.

Le programme d’appui sera prorogé jusqu’au mardi 15 avril prochain au lieu du lundi 31 mars courant.

La plateforme d’inscription est accessible via le lien suivant : httpss://emploi.nat.tn/appui_microentreprise/rech_appui.php

La deuxième version de la mise en œuvre du programme de soutien aux projets et PME en difficulté a été lancée après la signature (3 mars courant) d’un mémorandum réglementaire conjoint régissant les procédures pratiques et les étapes opérationnelles du programme.

Il a été conclu entre la Banque tunisienne de solidarité, l’Agence nationale pour l’emploi et le travail indépendant l’Agence de promotion des investissements agricoles, l’Office National de l’Artisanat, l’Agence de Promotion d’Industrie et d’Innovation ainsi que la direction générale pour la promotion des PME au ministère de l’Industrie.

Ce programme s’inscrit dans le cadre de la consécration du rôle social et économique de l’Etat en soutenant l’initiative privée et en fournissant tous les mécanismes, facilités et programmes d’accompagnement et d’encadrement.

Objectif: Aider les projets et les PME en difficulté pour maintenir leur viabilité et stabiliser les emplois.