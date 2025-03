Le ministère du Commerce et du Développement des Exportations, Samir Abid a déclaré, mercredi, que son département se penche, actuellement, sur l’élaboration de lois portant sur les sociétés de commerce international, lesquelles devraient être présentées avant la fin de cette année.

Ces lois seront élaborées en collaboration avec la chambre syndicale des sociétés de commerce international, a-t-il précisé, en réponse à une question formulée par le député du bloc « Pour que le peuple triomphe », Néjib Akermi, lors d’une séance plénière tenue aujourd’hui, à l’Assemblée des Représentants du Peuple (ARP).

Selon lui, le ministère œuvre actuellement à restructurer le Fonds de promotion des exportations afin de soutenir les exportateurs.

En ce qui concerne la coopération internationale, Abid a fait savoir son ministère a adopté une nouvelle stratégie visant à valoriser le produit local sur le marché international, et ce, en menant des missions commerciales de prospection.

Il a souligné le volonté de renforcer la position de la Tunisie sur les marchés extérieurs et d’améliorer la compétitivité du produit national et ce en encourageant l’exportation et appuyant et accompagnant les PME et les petits artisans lors des grands évènements internationaux via le CEPEX outre la création d’une plateforme électronique dédiée.

Pour ce qui est de l’encouragement des exportations, le ministre a affirmé que toutes les procédures en matière d’exportation ont été digitalisées et ne nécessitent pas d’intervention humaine sauf dans de rares cas et ce outre le soutien apporté aux entreprises qui remportent des succès et l’incitation des petites entreprises à s’intéresser aux marchés extérieurs.