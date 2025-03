Le ministre des Affaires Etrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’Etranger, Mohamed Ali Nafti effectuera, les 27 et 28 mars 2025, une visite de travail à Madrid (Espagne), à l’invitation de son Homologue espagnol, José Manuel Albares, ministre des Affaires Etrangères, de l’Union Européenne et de la Coopération.

Cette visite s’inscrit dans le cadre de la volonté commune de donner un nouvel élan aux relations bilatérales et renforcer davantage les liens d’amitié et de coopération dans plusieurs domaines. notons que les deux pays célèbrent cette année, le 30ème anniversaire du Traité d’Amitié, de Bon Voisinage et de Coopération, conclu en 1995.

La visite sera également une opportunité pour consolider le dialogue et la concertation entre les deux pays sur un certain nombre de questions régionales et internationales d’intérêt commun, notamment dans la région méditerranéenne, lit-on dans un communiqué du département des Affaires étrangères.