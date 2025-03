Réuni, mardi, au palais du gouvernement à la Kasbah, un conseil ministériel restreint a vivement recommandé de hâter la révision de la loi n° 35 de 2016 relative au statut de la Banque centrale de Tunisie (BCT) selon une « approche nouvelle et intégrée ».

Présidant cette réunion, la cheffe du gouvernement, Sarra Zaafrani Zanzari, a tenu à mettre l’accent sur le rôle-clé dévolu à la Banque centrale de Tunisie (BCT) dans l’instauration d’une série d’indicateurs quantitatifs et qualitatifs permettant de garantir la bonne gestion du système bancaire national.

Ces indicateurs, cite un communiqué de la présidence du gouvernement, contribuent à la consolidation des politiques et des stratégies nationales de développement, tout comme ils servent à impulser l’investissement et à conforter la capacité de financement des petites et moyennes entreprises (PME).

La cheffe du gouvernement a, en outre, souligné la nécessité de conjuguer les efforts entre les différents organismes financiers publics et privés dans l’optique de parachever le processus de réforme et d’amorcer une véritable « révolution législative ».

Une telle « révolution législative », a-t-elle dit, doit embrasser les différents secteurs vitaux du pays et aura pour objectif ultime de propulser une dynamique économique durable orientée vers l’appui de l’investissement et la création de richesses au niveau des régions.

Zanzri a, par ailleurs, tenu à préciser que la politique du compter sur soi et de la consolidation des ressources propres de l’Etat est par excellence « un choix éminemment national » qui suppose nécessairement de resserrer les rangs et de faire impliquer les différents acteurs économiques dans la bataille de la libération national.

L’objectif étant, a-t-elle fait savoir, de bâtir une économie robuste centrée autour d’un système financier solidaire, inclusif et résilient qui soit en mesure de concilier le souci de faire face aux mutations internationales et l’impératif de se tenir à la politique du compter sur soi et de la maîtrise de la tendance haussière du recours à l’endettement.