Le ministère du Tourisme a lancé, ce soir, au Palais Kobbet Enhas à La Manouba, une campagne publicitaire nationale sous le slogan “Vivez l’instant… Vivez la Tunisie”, destinée aux marchés touristiques européens de 16 pays et diffusée en 14 langues.

Élaborée par l’Office National du Tourisme Tunisien (ONTT) dans le cadre d’un appel d’offres international sur une période de deux mois et demi, cette campagne sera diffusée sur les supports numériques, les médias traditionnels, ainsi que sur des panneaux publicitaires digitaux installés dans les gares, les métros, les grandes artères et les aéroports.

Lors de la cérémonie de lancement, en présence du gouverneur de La Manouba et de plusieurs ambassadeurs européens, le ministre du Tourisme, Sofiane Tekaya, a souligné que cette initiative marque le retour de la Tunisie comme destination phare en Europe, avec un objectif de 11 millions de visiteurs en 2025. Il a mis en avant la stabilité politique et sécuritaire du pays, l’amélioration des services aéroportuaires et hôteliers, ainsi que la promotion de produits touristiques encore méconnus.

Pour accompagner cette dynamique, le ministère a mis en place un programme incluant une opération de propreté dans les zones touristiques et l’animation des villes à travers des festivals et des spectacles. Un programme spécial est également prévu pour les sites archéologiques et les circuits touristiques du sud, notamment à Gabès, Tozeur et Gafsa, avec, entre autres, la relance du “train touristique” (Lézard rouge) dans cette dernière ville.

Le directeur général de l’ONTT a affirmé que la promotion constitue l’un des piliers stratégiques pour valoriser la destination tunisienne dans toutes ses composantes, en s’appuyant sur des campagnes nationales et une publicité conjointe avec les agences de voyage, les influenceurs et autres parties prenantes. Selon lui, le tourisme européen a enregistré une croissance de 15 % entre janvier et mars 2025 par rapport à la même période en 2024.

La cérémonie a été ponctuée par une visite guidée du Palais Kobbet Enhas, à laquelle ont pris part les ambassadeurs de France, d’Italie, de Norvège, d’Allemagne et du Portugal, ainsi que des représentants diplomatiques et des invités, mettant en lumière son riche patrimoine historique et architectural.