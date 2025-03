Les travaux d’aménagement et d’équipement du service de néphrologie et d’urologie de l’hôpital Charles-Nicolle à Tunis ont été achevés, a annoncé Karima Batikh, membre du Rotary Club de Tunis Médina. Ce projet, destiné aux patients bénéficiant de transplantations d’organes, a coûté deux cent mille dinars.

Dans une déclaration à l’Agence Tunis-Afrique Presse (TAP), Karima Batikh a précisé que ce projet incluait la rénovation et la réhabilitation de toutes les salles et chambres du service. Il s’inscrit dans le cadre des activités associatives du Rotary Club Tunis Médina, en collaboration avec plusieurs hôpitaux et grâce au soutien d’entreprises privées donatrices.

Le projet comprend également la fourniture d’équipements médicaux spécialisés pour l’hôpital universitaire Tahar Sfar à Mahdia, d’une valeur de 45 mille dinars, ainsi que l’aménagement de deux chambres pour les patients, une salle de consultation et une salle d’attente à l’hôpital Mongi Slim à La Marsa.

Karima Batikh a souligné l’importance de renforcer la sensibilisation au don d’organes et de promouvoir cette culture parmi tous les citoyens.