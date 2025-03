Les membres de l’équipe technique et administrative, responsable du suivi et du contrôle de l’exécution du projet de réhabilitation et de rénovation de l’hôpital Rachid Terras de gynécologie obstétrique de Bizerte ont assuré que les travaux de génie civil du rez-de-chaussée ont avancé à 70 %.

Lors de sa visite lundi sur le site du projet, le gouverneur de Bizerte Salem Ben Yacoub, a affirmé l’engagement à finir les travaux dans les délais impartis, conformément aux cahiers des charges techniques approuvés en vue d’assurer l’entrée en service de l’hôpital dans les meilleurs délais.

Les travaux réalisés ont, notamment, porté, sur la démolition de l’ancien bloc et des locaux qui renfermaient d’anciens réservoirs de carburant ainsi que sur l’isolation des toits du bâtiment.