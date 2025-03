La balance commerciale des produits de la pêche a réalisé un excédent de 19,9 millions de dinars (MD) à fin janvier 2025. Cet excédent est en baisse de 73% par rapport à celui réalisé en janvier 2024 (73,8 MD), selon des données de l’Observatoire National de l’Agriculture (ONAGRI), publiées lundi.

Les exportations des produits de la pêche se sont établies à 2,3 mille tonnes d’une valeur de 49,7 MD, en janvier 2025, soit un repli de 34,3% en quantité et de 48,2% en valeur par rapport au même mois de 2024.

L’ONAGRI a aussi fait état d’une baisse de 22,6% des prix à l’exportation à 21,4 D/Kg par rapport à janvier 2024 (27,6 D/KG).

Les espèces les plus exportées sont les poissons (1,3 mille tonnes), les conserves et les semi-conserves (0,54 mille tonnes) et les crustacés (0,37 mille tonnes).

Les exportations tunisiennes des produits de la pêche se répartissent sur 19 destinations. L’Italie en est le premier importateur (30%), suivie par les Émirats arabes unis (14%), la Libye (12%) et l’Algérie (11%).

La valeur des importations des produits de la pêche a connu une hausse de 34,2% à 29,8 MD en janvier 2025. Les quantités importées ont également augmenté de 39% à 5,7 mille tonnes. Les prix à l’importation ont diminué de 3,1% par rapport au même mois de 2024, s’établissant à 5,3 D Kg.

Les quantités importées sont destinées à l’industrialisation à raison de 77%, à l’approvisionnement du marché (20%) et à l’engraissement (3%).