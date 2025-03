L’ambassadeur de Chine à Tunis, WAN Li, a révélé qu’une entreprise chinoise spécialisée dans l’industrie du ciment projette d’acquérir, la semaine prochaine, une cimenterie tunisienne d’une valeur estimée à plus de 100 millions de dollars américains.

Lors une interview télévisée réalisée au studio de l’Agence TAP, l’ambassadeur a souligné que “cet investissement considérable, sera le plus important investissement chinois direct en Tunisie durant ces dernières années” , affirmant que “l’entreprise chinoise apportera ses techniques modernes et développées à l’usine tunisienne et procédera à la modernisation des équipements, ce qui aura des effets positifs sur l’environnement”… “Ceci permettra d’augmenter la productivité et l’efficacité de l’usine installée près de la capitale tunisienne”.

Le diplomate a, par ailleurs, assuré que la Chine encourage ses entreprises à investir en Tunisie, malgré leurs connaissances limitées des législations réglementant le marché tunisien.