L’Observatoire du Sahara et du Sahel (OSS) vient de lancer un appel à candidatures pour recruter une Start-up africaine chargée de développer un Chatbot innovant dédié à la détection et la prédiction des maladies des cultures en Afrique du Nord.

Les start-up spécialisées en IA et en solutions numériques pour l’agriculture doivent déposer leurs candidatures, auprès de l’OSS, au plus tard le 30 mars 2025.

D’après un communiqué, publié par l’Observatoire National de l’Agriculture (Onagri), ce projet vise à renforcer la résilience du secteur agricole grâce aux technologies intelligentes et aux solutions basées sur l’intelligence artificielle.

Ce projet s’inscrit dans le cadre du GMES Afrique du Nord, qui se veut un consortium mis en place par l’OSS avec le soutien des principales institutions et partenaires nationaux et régionaux en charge du développement et de la valorisation des produits, dans le cadre du projet «Observation de la Terre en appui à la gestion durable des ressources en terre et en eau dans la région d’Afrique du Nord ».

Ce dernier a pour objectif d’appuyer la prise de décision dans le domaine de la gestion durable de l’eau et des ressources naturelles par la mise à disposition de produits et services élaborés à partir des données et des techniques d’Observation de la Terre.

A noter qu’un chatbot, aussi nommé dialogueur, ou agent conversationnel, est un agent logiciel conçu pour interagir avec des utilisateurs par des échanges textuels ou vocaux.