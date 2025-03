Valorisation des cladodes de figuier de Barbarie : une alternative durable pour l’alimentation animale

Le ministre de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, Ezzeddine Ben Cheikh, s’est prononcé en faveur de l”élaboration d’un programme pratique pour renforcer l’utilisation des cladodes de figuier de Barbarie et des cladodes lisses dans la composition des aliments pour animaux.

Lors d’une réunion tenue ce vendredi, consacrée à l’optimisation de ces ressources dans le secteur de l’élevage, le ministre a souligné l’importance de valoriser les résultats de la recherche scientifique, notamment les expériences menées à la ferme Saouaf, relevant de l’Office de l’élevage et des pâturages. Ces travaux ont démontré le potentiel des cladodes de figuier de Barbarie et des cladodes lisses comme composants efficaces dans les aliments pour animaux.

Ben Cheikh a insisté sur la nécessité d’adopter et de généraliser ces pratiques auprès des éleveurs et des acteurs du secteur. Cette démarche s’inscrit dans le cadre de la stratégie nationale de développement des ressources alimentaires animales, visant à assurer la pérennité du secteur de l’élevage et à relever les défis actuels grâce à l’innovation technologique.