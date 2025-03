La KOICA Alumni Association en Tunisie (KAAT), en partenariat avec l’ambassade de la République de Corée et le Bureau de la KOICA en Tunisie, a organisé une soirée exceptionnelle sur le thème “Dialogue tuniso-coréen : Commerce, Investissement et Culture”.

L’événement, organisé à l’Hôtel Marriott du Centre Urbain Nord, a rassemblé des acteurs clés des secteurs public et privé tunisiens et coréens, ainsi que des alumni des programmes de formation CIAT de la KOICA, avec pour objectif de renforcer la coopération bilatérale entre la Tunisie et la Corée du Sud.

Un pont entre formation et opportunités d’affaires

Cet événement incarne la volonté de la KAAT de transformer les acquis du programme CIAT en opportunités concrètes d’investissement et de collaboration. En mettant en relation les anciens bénéficiaires (alumni) et les décideurs économiques, la KAAT joue un rôle catalyseur pour l’émergence d’initiatives innovantes et durables.

Des personnalités de premier plan pour un dialogue enrichissant

L’importance stratégique de cet événement a été marquée par la participation de personnalités de haut rang, notamment :

L’ambassadeur de Corée en Tunisie;

La directrice de l’Institut Bourguiba des Langues Vivantes;

Namia Ayadi, présidente de la TIA;

Mourad Ben Hassine, PDG du CEPEX;

Mhemmed Gandour, vice-président de l’Université de Kairouan;

Ahmed El Kamel, directeur Général de l’OTC;

Mustapha Khammari, ancien ambassadeur;

Hyunbae Ji, Senior Finance Attaché – Yura Corporation Tunisia;

Noomen Fehri, SG de la Chambre de commerce tuniso-coréenne;

Le PDG de la STEG;

Steve Hwang, PDG de SEA MENA.

Des interventions stratégiques et inspirantes

Les discours et présentations ont abordé des thèmes clés pour le renforcement des relations économiques et commerciales entre la Tunisie et la Corée, notamment Namia Ayadi, présidente de la TIA. Elle a présenté un aperçu du cadre d’investissement en Tunisie, mettant en avant les atouts compétitifs du pays; ainsi que les principales opportunités d’investissement dans les secteurs prioritaires et d’autres domaines prometteurs d’intérêt commun.

De son côté, le directeur général de la Korea Trade-Investment Promotion Agency (KOTRA) a exposé les stratégies coréennes d’expansion internationale. Tout en identifiant des opportunités de collaboration pour les entreprises tunisiennes intéressées par l’intégration aux chaînes de valeur coréennes.

Quant à Noomen El Fehri, secrétaire général de la Chambre de commerce tuniso-coréenne, il a mis en lumière les secteurs porteurs tels que l’industrie manufacturière, les TIC, les énergies renouvelables et l’agroalimentaire. En relevant les synergies potentielles et les moyens de renforcer les échanges commerciaux et d’investissement.

Des témoignages d’entreprises tunisiennes et coréennes ont enrichi les discussions en partageant leurs expériences, les défis rencontrés et les succès obtenus dans le cadre de projets communs.

KAAT : un acteur incontournable de la coopération tuniso-coréenne

La KAAT valorise l’expertise acquise en Corée a travers le programme CIAT et son application aux enjeux tunisiens. L’association connecte une communauté d’experts et de décideurs, alignant ses initiatives avec les ambitions de développement durable et d’innovation.

Culture et convivialité au cœur de la soirée

L’événement a intégré une dimension culturelle avec une présentation du Hanbok et une activité immersive “Port for Free” sur la culture coréenne.

Des perspectives ambitieuses pour 2025

Le secrétaire général de la KAAT, Aymen Chaaben, a présenté les activités à venir. Tout en illustrant la volonté de la KAAT de poursuivre son engagement dans le renforcement des capacités, l’innovation et le développement de partenariats stratégiques.

Un engagement continu pour une coopération durable

La soirée s’est conclue par une session de discussion libre. Offrant ainsi aux participants l’opportunité de partager leurs idées et suggestions pour booster les échanges commerciaux et les investissements entre les deux pays.

Un partenariat aligné sur les Objectifs de développement durable (ODD)

S’inscrivant pleinement dans la dynamique des Objectifs de développement durable (ODD), l’Association des anciens stagiaires de la KOICA en Tunisie (KAAT) s’engage activement dans des initiatives en lien avec les Objectifs de Développement Durable (ODD), notamment :

L’ODD 8 : travail décent et croissance économique, en favorisant le renforcement des compétences et la création d’opportunités professionnelles.

L’ODD 9 : industrie, innovation et infrastructure, en soutenant les initiatives technologiques et industrielles.

Et l’ODD 17 : partenariats pour la réalisation des objectifs, en consolidant les liens entre les institutions tunisiennes et coréennes.

Cet événement confirme l’importance du dialogue tuniso-coréen et pose les bases d’une coopération renforcée, au service d’un avenir prospère pour les deux nations. Depuis 2008, la République de Corée, à travers la KOICA, accompagne la Tunisie dans ses réformes stratégiques. Tout en mettant l’accent sur la gouvernance, la lutte contre la corruption et la transformation numérique. Cette collaboration continue d’évoluer vers un avenir plus innovant et participatif.

A propos de la KOICA

Créée en 1991 par le ministère des Affaires étrangères de la République de Corée, l’Agence coréenne de coopération internationale (KOICA) est un organisme gouvernemental dédié à l’aide publique au développement (APD).

Son objectif est d’améliorer l’efficacité des programmes d’aide de la République de Corée aux pays en développement, en mettant en œuvre des subventions gouvernementales et des programmes de coopération technique.

La KOICA est présente dans plusieurs pays et offre une expérience riche et authentique du développement économique de la République de Corée.