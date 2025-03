Sfax : appel à candidatures pour un atelier dédié à la réhabilitation du patrimoine

Dans une initiative visant la préservation et la valorisation du patrimoine de Sfax, tout en apportant des solutions innovantes et durables, un atelier visant à engager les professionnels, chercheurs, ainsi que les acteurs publics et privés dans un projet collaboratif pour la conservation, sauvegarde et valorisation du patrimoine matériel et immatériel de Sfax est prévu du 18 avril au 18 mai 2025, coïncidant avec le mois du patrimoine.

Ce projet a pour objectif de développer des approches et des stratégies pratiques et innovantes pour réhabiliter, sauvegarder, valoriser et conserver des biens meubles et immeubles, tout en prenant en compte les dimensions économiques, culturelles, communicationnelles et durables du patrimoine de la ville de Sfax. Un appel à inscriptions a d’ailleurs été lancé et ce jusqu’au 23 mars 2025, par l’association Al Badil (Alternative culturelle) dans le cadre du programme “Massari-Consolider sa trajectoire professionnelle culturelle”.

L’atelier se déclinera sur cinq journées de formation et sept journées de défis en équipe, avant de se clore par une journée de restitution devant un jury. Les objectifs de cet atelier sont multiples : développer des propositions concrètes pour la réhabilitation des monuments de Sfax et la valorisation de son patrimoine immatériel, sensibiliser les participants à l’importance de la conservation du patrimoine et de son rôle dans le développement local, encourager la coopération entre les acteurs locaux et internationaux et mettre en avant des stratégies durables pour l’exploitation économique, sociale et culturelle des monuments historiques et du patrimoine immatériel.

Quatre parcours de travail : la médina, la ville européenne, les salines, les anciens sites industriels et les borjs

La formation débutera par une phase théorique où tous les participants suivront un atelier sur des thématiques essentielles telles que le patrimoine culturel matériel et immatériel et la médiation culturelle. Ils seront ensuite répartis en groupes pour des ateliers spécifiques appliqués au secteur du patrimoine culturel : économie culturelle et créative, marketing territorial et branding, ainsi que l’histoire, la documentation et le contexte.

Pendant cette phase théorique, des visites de terrain à Sfax et ses environs seront organisées, permettant aux participants de découvrir quatre parcours de travail et d’études différents : la médina, la ville européenne, les salines et les anciens sites industriels, ainsi que les borjs.

La phase pratique de l’atelier permettra aux participants, selon leur profil et leurs centres d’intérêt, de former quatre équipes. Chaque équipe choisira un des quatre parcours pour mener son travail. Leur mission consistera à analyser un site spécifique de ce parcours, à identifier les enjeux et les opportunités de réhabilitation, puis à proposer une stratégie de réhabilitation qui respecte la valeur historique du site tout en tenant compte des besoins économiques locaux et du potentiel culturel de ce lieu. Les équipes devront aussi élaborer un plan de valorisation, incluant des suggestions comme l’organisation d’événements, la création de circuits touristiques ou la réutilisation de l’espace à des fins culturelles et économiques.

Le calendrier de la formation s’articulera comme suit : la première étape se déroulera du 18 au 20 avril 2025, suivie de la deuxième étape le 25 et 26 avril 2025, puis de la troisième étape du 3 au 9 mai 2025, avant l’organisation d’une exposition dont le vernissage est prévu le le 17/18 mai 2025.