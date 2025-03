La troisième journée des play-offs du championnat Elite de handball s’est déroulée ce mercredi avec des rencontres intenses et des résultats décisifs pour la suite de la compétition.

Poule A : le Club Africain enchaîne, Sakiet Ezzit battu à domicile

Dans une salle de Sakiet Ezzit en fusion, le Club Africain a confirmé son statut de leader en s’imposant 26-23 face au CS Sakiet Ezzit, signant ainsi une troisième victoire en autant de matchs. Les Tunisois comptent désormais 12 points et prennent le large en tête du classement.

Dans l’autre match du groupe, EM Mahdia a décroché une précieuse victoire contre EBS Beni Khiar (26-22), se repositionnant à la troisième place avec 6 points.

Classement Poule A après 3 journées :

1️⃣ Club Africain – 12 pts

2️⃣ CS Sakiet Ezzit – 8 pts

3️⃣ EM Mahdia – 6 pts

4️⃣ EBS Beni Khiar – 4 pts

Poule B : l’Espérance en patron, l’ES Sahel tombe à domicile

Le choc au sommet entre l’ES Sahel et l’Espérance ST a tenu toutes ses promesses. Les Sang et Or ont arraché une victoire d’un petit point (27-26) dans la salle de Sousse, consolidant leur première place avec 11 points.

De son côté, SC Moknine a souffert mais a fini par l’emporter face à CHB Jammel (34-33) dans une rencontre extrêmement disputée.

Classement Poule B après 3 journées :

1️⃣ Espérance ST – 11 pts

2️⃣ ES Sahel – 8 pts

3️⃣ SC Moknine – 8 pts

4️⃣ CHB Jammel – 3 pts

Avec ces résultats, le Club Africain et l’Espérance prennent un sérieux avantage pour la suite des play-offs, tandis que Sakiet Ezzit et l’ES Sahel devront réagir rapidement pour rester en course.