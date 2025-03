La Tunisie s’est imposée 1-0 face au Libéria lors de la 5ᵉ journée des qualifications pour la Coupe du Monde 2026 (zone Afrique, groupe H), confortant ainsi sa position de leader avec 13 points.

Dès la 4ᵉ minute, Hamza Mastouri a inscrit l’unique but du match sur une remise précise d’Ali Abdi, confirmant la domination tunisienne en début de rencontre. Malgré plusieurs occasions, notamment une frappe sur la transversale de Naïm Sliti et une tête de Mastouri en seconde période, les Aigles de Carthage n’ont pas réussi à aggraver le score.

Face à une équipe libérienne accrocheuse et soutenue par son public au stade Samuel Kanyon Doe de Monrovia, les hommes de Sami Trabelsi ont dû faire preuve de solidité défensive, notamment en fin de match lorsque le Libéria a multiplié les assauts. Aymen Dahmène s’est montré décisif à plusieurs reprises pour préserver cet avantage minimal.

Grâce à cette victoire, la Tunisie conserve la tête du groupe H, devant la Namibie (8 points) et le Libéria (5 points), et se rapproche un peu plus d’une qualification pour le Mondial 2026.