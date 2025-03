La Tunisie affrontera le Libéria ce mercredi pour la 5e journée des qualifications à la Coupe du Monde 2026 (groupe H). Actuellement en tête avec 10 points, les Aigles de Carthage partent favoris, mais devront composer avec plusieurs absences, notamment celle d’Elías Skhiri, blessé avec l’Eintracht Francfort, et du gardien Abdessalem Hlaoui. Sami Trabelsi, qui effectue son retour à la tête de la sélection, s’appuiera sur des cadres comme Issa Laidouni et Naïm Sliti pour mener l’équipe vers un résultat positif à Monrovia.

Le Libéria, 145e au classement FIFA, occupe la troisième place avec 7 points et ambitionne de se rapprocher du duo de tête. Une victoire contre la Tunisie lui permettrait de talonner la Namibie (2e avec 8 points) et de relancer sa course à la qualification. Menée par l’intérimaire Thomas Kojo, la sélection libérienne s’appuie sur plusieurs joueurs évoluant à l’étranger, dont Oscar Dorley (Slavia Prague) et Bryant Farkarlun (Austin FC).

Les enjeux sont élevés à l’approche de la fin de cette phase de groupe : seul le premier se qualifie directement, tandis que les quatre meilleurs deuxièmes devront passer par un tournoi de barrage. La Tunisie, en position idéale, doit éviter tout faux pas pour consolider son avance.