La première édition du Salon “Ramadan de l’artisanat”, inauguré dimanche au palais des expositions de Sfax, se poursuit jusqu’au 26 mars, avec la participation d’une quarantaine d’artisans venus de huit gouvernorats.

Le salon, qui s’étend sur une superficie de 1400 m2, se tient à l’initiative du Commissariat régional de l’artisanat et l’Association des expositions et conférences internationales de Sfax.

Il comprend une cinquantaine de stands liés à diverses spécialités dont notamment l’habit traditionnel pour femmes et hommes, les meubles artisanaux, l’argenterie, la distillation des fleurs, les métaux sculptés, la broderie à la main et la fabrication des cierges et bougies.

Parallèlement au salon, un autre événement “Caravane Night” se tient à la foire de Sfax jusqu’au 29 mars, avec la participation de 25 chefs cuisiniers spécialisés dans la préparation de plats internationaux.

Dans une déclaration à l’Agence TAP, la représentante du Commissariat régional de l’artisanat à Sfax, Amel Drira a indiqué que plusieurs professionnels, grossistes, exportateurs, décorateurs, représentants de plateformes de commerce électronique, des centrales d’achat et des grands espaces commerciaux ainsi que des diplomates des pays frères et amis accrédités en Tunisie ont été invités à visiter le salon afin de contribuer à la promotion des produits et articles artisanaux tunisiens exposés.