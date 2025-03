Après deux expériences réussies, la manifestation culturelle “Fawanis” en milieu universitaire, revient dans une troisième édition du 10 au 14 mars 2025.

Dans le cadre d’un partenariat entre le ministère des affaires culturelles et le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, cette édition proposera une série de spectacles de musique, de représentations théâtrales et de projections cinématographiques dans plusieurs cités universitaires réparties sur 17 villes tunisiennes, notamment Béja, Le Kef, Nabeul, Sbeitla, Gabes, Jendouba, Ben Arous, Bardo, Kébili, Gafsa, Tataouine, Zaghouan, Sidi Bouzid, Fernana, Monastir, Sousse et Sfax.

Ce nouveau rendez-vous a pour ambition d’insuffler une dynamique culturelle au sein des milieux universitaires durant le mois de Ramadan, en proposant aux étudiants un programme artistique varié. A travers une sélection de spectacles et de films, la programmation vise à offrir aux étudiants une échappée artistique propice à l’échange et à la découverte.