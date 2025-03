Les travaux d’asphaltage de la route de la plage, à Ghanouch, dans le gouvernorat de Gabès, ont été repris après une interruption de plus d’un an et demi, a indiqué, le secrétaire général chargé de la gestion des affaires municipales, Sahbi Yahia.

Il a précisé que les travaux s’inscrivent dans le cadre du projet d’aménagement du quartier de Zouaïda, réalisé par l’Agence de Réhabilitation et de Rénovation Urbaine (ARRU), avec un coût révisé avoisinant les 4,8 millions de dinars.

Yahia a souligné mardi, à l’Agence TAP, l’importance stratégique de la route de la plage, qui constitue une artère principale pour le trafic routier de la ville de Ghanouch. Il a ajouté que cette route sera désormais exploitée comme une voie périphérique côtière, reliant la zone industrielle à la corniche de Ghanouch.

Par ailleurs, les travaux d’aménagement de l’oued Ettin à Ghannouch se poursuivent dans le cadre d’un projet réalisé par la direction de l’hydraulique urbaine (DHU) pour un coût estimé à 5 MD.

Selon la même source, le projet a atteint un taux d’avancement d’environ 80%. Il comprend, entre autres, la construction d’un pont au niveau de la route de la plage.