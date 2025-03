Port de Pêche de Sidi Mansour à Sfax : Problèmes d’encombrement affectent l’avancement des travaux

L’encombrement des navires de pêche au port de Sidi Mansour à Sfax a entravé le parachèvement des travaux de son aménagement, a indiqué le ministre de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, Izzedine Ben Cheikh, mardi, à l’Assemblée des Représentants du Peuple (ARP).

Dans sa réponse à une question du député, Tarek Mahdi, concernant l’aménagement du port de pêche de Sidi Mansour et la régularisation de la situation des embarcations, le ministre a souligné que ce port garantit la sécurité des navires de pêche et permet aux pêcheurs de décharger leurs produits facilement, et ce, malgré le fait qu’il ne soit pas encore entré en exploitation..

Et d’ajouter que la direction générale de la pêche et de l’aquaculture a réceptionné le projet du port de pêche de Sidi Mansour définitivement vers le début de 2024.

Il convient de rappeler que la réalisation du projet du port de pêche de Sidi Mansour, depuis 2016 a entrainé un problème d’ordre environnemental notamment au niveau du flux et du reflux de la mer, ce qui a provoqué la protestation et la colère des marins-pêcheurs et d’un nombre d’habitants de la région.