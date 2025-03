Réuni, lundi, au Palais du gouvernement à la Kasbah, un conseil ministériel restreint a décrété une série de mesures visant à assurer la collecte de la récolte céréalière de 2025.

Parmi ces mesures figure l’ajout d’un nouvel article à la décision conjointe des ministres de l’Agriculture, de l’Économie et du Commerce, relative au cahier des charges relatif à la pratique de l’activité collecte des céréales, portant prorogation, de trois ans, du délai imparti.

Cette prorogation vise à permettre aux centres de collecte de satisfaire les conditions requises et aux collecteurs d’exercer leur activité conformément aux textes législatifs, réglementaires et contractuels en vigueur, indique un communiqué de la présidence du gouvernement.

Le conseil ministériel a, en outre, ordonné la création d’une Commission centrale et d’autres régionales pour les centres de collecte qui sont en activité avant l’entrée en vigueur du cahier des charges précité, en attendant la révision de la décision conjointe.

Une autre commission relevant de l’Office des céréales sera mise pour les nouveaux centres de collecte créés après la publication du cahier des charges.

Le conseil a décidé d’examiner, en coordination avec le ministère de l’Intérieur, la suspension du plafonnement de la charge des camions de transport de céréales à 22 tonnes, afin d’optimiser leur capacité de charge.

Il a recommandé aux agriculteurs du secteur privé de commencer l’approvisionnement en ressources fourragères, afin que cette opération ne coïncide pas avec la période de collecte des céréales en juin et juillet 2025.

L’objectif étant de mobiliser un plus grand nombre de camions pour le transport des céréales.

Le conseil a, en outre, décidé de renforcer le rôle de la Société nationale des chemins de fer tunisiens dans le système céréalier pour faciliter le transport, l’écoulement et la collecte des céréales et de créer des commissions régionales, afin d’inspecter les centres de collecte et d’évaluer leur capacité à recevoir la récolte.

A cette occasion, le ministre de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, Ezzeddine Becheikh, a indiqué que la capacité totale de collecte des céréales est estimée à environ 7,63 millions de quintaux, précisant que des capacités de stockage supplémentaires d’environ 548 000 quintaux ont été recensées dans les zones de production des gouvernorats de Béja, Siliana, Jendouba, Bizerte, Kairouan et Zaghouan.

Il a également souligné que la capacité de stockage exploitée par l’Office des céréales s’élève à environ 4,3 millions de quintaux, en plus de capacités de stockage supplémentaires d’environ 475 mille quintaux.