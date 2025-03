La 23ème édition du Festival de la Chanson Tunisienne placée sous le signe “La Tunisie chante” a été ouverte, samedi soir, au Théâtre de l’Opéra de Tunis, à la Cité de la Culture.

La cérémonie d’ouverture a été marquée par la présence de la ministre des Affaires Culturelles Amina Srarfi et une pléiade d’artistes et d’invités.

Le psychodrame musical “Imagine” de l’artiste Karim Thlibi a été interprété par l’Orchestre Symphonique Tunisien sous la direction du maestro Mohamed Bouslama.

Un groupe d’artistes tels que Mohammed Ali Chbil, Zied Zouari, Houssine Ben Miloud, Saber Radouani, Cyrine Harabi, Hamdi Jamoussi, Nasreddine Chebli et la Palestinienne Nay Bargouthi ont participé à ce spectacle. Ils étaient accompagnés par les Voix de l’Opéra de Tunis.

Karim Thlibi est compositeur et arrangeur spécialisé dans les bandes sonores et la musique aux dimensions psychologiques. Ses œuvres aux dimensions spirituelles et intellectuelles sont inspirées de l’héritage musical national avec des fusions sonores assez contemporaines.

Selon le site de l’artiste, l’album “Imagine” est une œuvre artistique ambitieuse et un projet basé sur le traitement dramatique et psychologique du thème musical avec une écriture orchestrale contemporaine.

La 23ème édition du festival de la chanson tunisienne se déroule du 8 au 11 mars 2025. Trois compétitions sont au line-up : la compétition des ” nouvelles chansons” avec treize œuvres, la compétition des “Maâzoufets” avec dix compositions instrumentales et la compétition de l'”Interprétation individuelle libre” qui présente trois voix.

Nourrie de l’ambition d’apporter un nouvel élan en s’inspirant des expériences passées tout en valorisant l’héritage musical tunisien, cette édition 2025 met en avant des jeunes talents et des artistes confirmés autour d’esthétiques musicales variées.

Les lauréats auront des prix de 40 mille dinars pour le “Microphone d’Or”, 30 mille dinars pour le “Microphone d’Argent” et 20 mille dinars pour le “Microphone de Bronze”. Pour le prix des “Maâzoufets”, il sera de 10 mille dinars, alors que 5 mille dinars seront remis à la meilleure interprétation. Le prix du public est de 8 mille dinars.

Les artistes Najet Attia et Nawel Ghachem participeront aux soirées de présentation des compétitions les 9 et 10 mars, tandis que l’artiste Nabiha Karaouli clôturera l’événement en compagnie de l’orchestre symphonique dirigé par Mohamed Bouslama.

L’orchestre qui accompagnera les différents candidats aux trois compétitions, sera sous la direction de Youssef Belhani.

Le festival de la chanson tunisienne dont la création remonte aux années 60 vise à relancer la chanson tunisienne ainsi que de faire prévaloir ses spécificités et son caractère typique. Après une absence de 11 ans, le festival avait repris en 2021.