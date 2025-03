La 24ᵉ journée de Botola Pro continue ce soir avec une rencontre qui s’annonce intense entre le Wydad Athletic Club (WAC) et le FUS Rabat (FUS). Deux clubs en quête de points cruciaux dans la course aux places continentales. Coup d’envoi prévu à 23h !

Le Wydad veut rester dans la course

Le Wydad de Casablanca, actuellement 3ᵉ avec 41 points en 23 matchs, n’a plus le droit à l’erreur. Avec 11 victoires, 8 nuls et 4 défaites, les Rouges doivent s’imposer pour rester dans la lutte pour le podium et espérer une qualification en compétition africaine.

Le FUS Rabat en embuscade

Juste derrière au 5ᵉ rang avec 39 points, le FUS Rabat est à portée du WAC. En cas de victoire, les Rbatis passeraient devant leur adversaire du jour et se rapprocheraient du haut du classement. Avec 11 victoires, 6 nuls et 6 défaites, le FUS réalise une saison solide et ne compte pas laisser filer cette occasion.

Historique des confrontations : léger avantage FUS

Sur les 5 derniers matchs entre les deux clubs, le FUS Rabat mène avec 2 victoires contre une seule pour le Wydad, tandis que 2 rencontres se sont soldées par un match nul.

Les enjeux du match

Pour le WAC : Une victoire pour consolider sa place sur le podium et rester dans la course au titre.

Pour le FUS : Un succès pour dépasser le Wydad et intégrer le Top 3.