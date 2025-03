Après un premier cycle de représentations au mois de janvier dernier en Tunisie, la nouvelle pièce “In the Belly of the Whale”, (Fi batn el hout, titre en arabe) mise en scène par Marwa Manai, a été présentée les 3 et 4 mars 2025 dans une première mondiale au Théâtre National de Rijeka, en Croatie. Cette première production théâtrale tuniso-croate, a connu un franc succès auprès du public qui l’a chaleureusement acclamée, selon un communiqué de presse du Théâtre National Tunisien (TNT).

Ce projet, fruit d’une collaboration entre le TNT et le Théâtre National Croate de Rijeka, est inspiré des textes de plusieurs auteurs contemporains, tels qu’Iva Papić, Dorotea Šušak, Samia El Amami et Mouna Ben Haj Zekri.

La pièce propose un voyage à travers des récits intimes et universels sur la quête de l’inconnu. La performance des comédiens tunisiens, croates et italiens Sonia Zarg Ayouna, Nadia Belhaj, Thawab Aidoudi, Allam Barakat, Mario Jovev, Serena Ferraiuolo et Edi Ćelić a été saluée pour son jeu intense ayant donné vie aux questionnements soulevés par le texte :

“Entre hier, aujourd’hui et demain, il y a l’éternité. Et depuis toujours, les humains ont cherché à franchir les barrières. Ils ont creusé des tunnels, construit des ponts, des navires, des avions, et même atteint l’espace. Mais il reste une barrière à franchir, et elle ne tient qu’à un fil.”

Avec cette nouvelle création, Marwa Manai vient d’écrire une nouvelle page dans son expérience entre mise en scène, écriture et recherche académique, autour des thèmes de l’identité et de la résilience, omniprésents dans ses précédents projets tels que “Untitled” et “Ancra-je”.