Durant l’année 2024, les investissements agricoles privés approuvés se sont élevés à 3001 opérations d’investissement, d’une valeur de 444,6 millions de dinars (MD), c’est ce qui ressort d’un bulletin statistique, publié par l’Agence de Promotion des Investissements Agricoles (APIA).

Ces investissements sont répartis en 1709 opérations de création (251,6 MD), 1180 opérations d’extension (1180 MD) et 112 opérations de renouvellement (65 MD).

L’APIA a précisé que les investissements approuvés permettront de créer 3 mille emplois permanents, dont 533 dans le gouvernorat de Kairouan et 315 dans le gouvernorat de Kasserine.

Le secteur agricole arrive en tête avec des investissements approuvés estimés à 261 MD, suivi du secteur des services liés à l’agriculture et à la pêche avec 94,4 MD, puis du secteur de la pêche avec 51,4 MD et du secteur de l’aquaculture avec 26 MD (en hausse de 567% par rapport à l’année 2023).

Les investissements du secteur de la première transformation des produits agricoles et de la pêche maritime s’élèvent à 11,6 MD.

Répartition des investissements par types des promoteurs

En 2024, 19 opérations d’investissement ont été approuvées au profit des sociétés communautaires pour un montant de 5,6 MD, opérant dans le domaine de l’élevage ovin, du transport frigorifique de produits agricoles et du transport frigorifique de produits de la pêche.

Ces projets seront implantés dans les gouvernorats de Nabeul, Tataouine, Médenine, Kairouan, Béja, Sidi Bouzid, Mahdia et Kébili.

Quant aux sociétés mutuelles de services agricoles, 42 opérations d’investissement d’une valeur de 11,6 MD ont été approuvées bénéficiant de subventions d’une valeur de 4,2MD.

En ce qui concerne les groupements de développement agricole, 20 opérations d’investissement d’une valeur de 2,7 MD ont été approuvées, bénéficiant de subventions d’une valeur de 1,3MD.

Pour les investissements à participation étrangère, ils se sont élevés à 8 MD. Ils concernent principalement des opérations d’extension et de renouvellement de projets existants dans l’activité de la culture géothermique.

L’APIA a indiqué que les opérations d’investissement approuvées ont bénéficié, en 2024, de subventions d’une valeur de 129,4 MD, représentant 29,1% de la valeur des investissements approuvés.

En 2024 : 49 crédits fonciers d’une valeur de 8 MD

En 2024, 49 crédits fonciers d’une valeur de 8 MD ont été approuvés, contre 42 crédits d’une valeur de 6,6 MD au cours de 2023. Ces crédits permettront l’intégration de 448 hectares de terres dans le cycle économique, contre 413 hectares au cours de 2023, a fait savoir l’APIA.

S’agissant des investissements déclarés, ils ont atteint, en 2024, 6761 opérations d’investissement pour un montant de 1172,9 MD

Les investissements déclarés dans le secteur des services liés au secteur agricole ont augmenté pour atteindre une valeur de 206,2 MD, après avoir été d’environ 156,2 MD en 2023. Ceci est dû principalement au développement des investissements dans l’activité de préparation des terres et de services de récolte, qui se sont élevés à 132,0 MD, en plus des services de collecte de lait de 9,5 MD et des services de fabrication de paillettes de glace de 2,1 MD.