Le projet «Automotive Smart City» contribuera à accroître les exportations des composants automobiles à 13,5 millions de dinars à l’horizon 2027 et à créer 150 mille emplois durant les prochaines années, a indiqué le ministère de l’Industrie, des Mines et de l’Energie dans un communiqué publié mardi.

Lors de la deuxième réunion du groupe de travail chargé de la réalisation de ce projet, la ministre de l’Industrie, des Mines et de l’Energie, Fatma Thabet Chiboub a souligné l’importance dudit projet qui s’inscrit dans le cadre des grandes orientations de la stratégie nationale de l’industrie et de l’innovation et du pacte pour la compétitivité du secteur des composants et équipements automobiles à l’horizon 2027.

Selon la ministre, ce projet a permis de réaliser des résultats positifs dans la mesure où les exportations tunisiennes de composants automobiles ont occupé le deuxième rang à l’échelle africaine.

Le projet « Automotive Smart City » s’inscrit dans le cadre du pacte de compétitivité sectoriel qui cible à attirer les grands investissements dans le domaine de la fabrication de véhicules électriques et intelligents, pour une valeur de 300 millions de dollars.