Le ministère de l’Environnement a lancé la distribution de sacs en papier avec des étiquettes de sensibilisation et de prévention dans plusieurs boulangeries subventionnées et modernes de la région du Grand Tunis. Cette action s’inscrit dans le cadre des efforts du ministère pour réduire la pollution plastique et promouvoir des alternatives écologiques, a annoncé Awatef Arabi Messaï, directrice de la qualité de vie au sein du ministère.

Intervenant auprès de l’agence Tunis-Afrique-Presse (TAP), Awatef Arabi Messaï a expliqué que cette initiative vise à limiter l’utilisation des sacs plastiques à usage unique et à sensibiliser les citoyens à l’importance d’adopter des matériaux d’emballage respectueux de l’environnement. Elle a rappelé que cette démarche s’aligne sur les accords signés avec les chambres professionnelles des boulangeries le 17 mars 2023, concernant l’amélioration des matériaux d’emballage du pain.

Par ailleurs, le ministère de l’Environnement a annoncé, vendredi dernier, la signature d’un accord de coopération avec la Banque de Tunisie et des Émirats (BTE). Cet accord prévoit le financement par la banque de la production et de la distribution de cent mille sacs en papier, destinés à soutenir les boulangeries pendant le mois de Ramadan. Cette collaboration vise à renforcer les actions de préservation de l’environnement et à encourager les pratiques écoresponsables dans le secteur alimentaire.