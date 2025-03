La Tunisienne Ons Jabeur (32e) disputera à partir de cette semaine le Masters 1000 d’Indian Wells (sur dur), oganisé du 5 au 16 mars aux Etats Unis.

Selon le tirage au sort effectué mardi, Jabeur est exemptée du premier tour et affrontera au second tour la gagnante du match opposant mercredi l’Ukrainienne Dayana Yastremska (46e) et la Chinoise Yue Yuan (64e).

Il s’agit du premier tournoi disputé par la Tunisienne au cours de sa tournée américaine où elle espère chasser le signe indien et franchir l’écueil du premier tour contrairement aux trois précédentes éditions.

La tenniswoman tunisienne reste sur une défaite au premier tour de l’Open de Dubai face à l’Américaine Peyton Stearns (6-7, 4-6), après avoir été éliminée en quart de finale des tournois d’Abu Dhabi face à la Kazakhe Elena Rybakina (2-6, 6-4, 6-7) et de Doha par la Polonaise Yelena Ostapenko (2-6, 2-6).