Le président de la République, Kaïs Saïed, a reçu, lundi soir, le ministre de l’emploi et de la formation professionnelle, Riadh Chaoued, et la secrétaire d’État auprès du ministre de l’emploi et de la formation professionnelle, chargée des sociétés communautaires, Hasna Jiballah.

A cette occasion, le chef de l’État a insisté sur la nécessité de simplifier les procédures et de rechercher de nouveaux moyens de financement pour les projets, en particulier ceux portés par les jeunes, afin de favoriser la création de ce type d’entreprises, lit-on dans un communiqué de la présidence de la République.

Saïed a souligné que le blocage de certains projets sous des prétextes fallacieux ou dans le but d’en bloquer d’autres est anormal et suspicieux.

Il a, à cet effet, ordonné la facilitation des démarches et la lutte contre les tentatives désespérées de blocage orchestrées par des forces rétrogrades liées à des cercles bien connus, dont l’unique objectif est de s’accaparer les richesses nationales.

“Or, comme le stipule la Constitution, ces richesses appartiennent au peuple tunisien et les sociétés communautaires peuvent transformer l’ensemble des régions du pays en sources de richesse pour les entrepreneurs et pour l’ensemble de la société”, a soutenu le chef de l’Etat.