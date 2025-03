Le ministre de l’emploi et de la formation professionnelle, Riadh Chaoued, a annoncé ce lundi, au siège du département, le lancement de la deuxième édition du programme d’appui aux Très Petites Entreprises (TPEs) en difficulté.

Selon un communiqué du ministère, le protocole d’accord conjoint de ce programme, qui définit les mesures pratiques et les étapes d’exécution de cette deuxième édition, a été signé ce lundi entre la Banque Tunisienne de Solidarité, l’Agence Nationale pour l’Emploi et le Travail Indépendant, l’Agence de Promotion des Investissements Agricoles, l’Office National de l’Artisanat, l’Agence de Promotion de l’Industrie et de l’Innovation, ainsi que la Direction Générale de la Promotion des Petites et Moyennes Entreprises au sein du ministère de l’Industrie, en présence d’un grand nombre de cadres du ministère et des organismes de financement, d’accompagnement et de soutien concernés.

L’inscription au programme est désormais ouverte et se poursuivra jusqu’au 31 de ce mois sur le site web du ministère à l’adresse suivante : httpss://emploi.nat.tn/appui_microentreprise/rech_appui

D’après le communiqué, cette deuxième édition s’inscrit dans le cadre de l’engagement du ministère à respecter les promesses faites lors de la clôture de la première phase d’exécution, le 7 janvier 2025, et en réponse aux propositions des entrepreneurs et des micro-entreprises. Ces propositions ont conduit à la préparation de cette seconde phase après la révision des conditions d’éligibilité.

À cette occasion, le ministre a souligné que le rôle social et économique de l’Etat en matière de soutien à l’initiative privée consiste à mettre en place tous les mécanismes et programmes d’accompagnement et d’encadrement nécessaires pour aider les projets et les micro-entreprises, en particulier celles en difficulté, à poursuivre leurs activités et à préserver les emplois générés.

Il a également mis l’accent sur l’importance de l’évaluation dans d’amélioration continue des programmes, saluant les résultats obtenus lors de la première phase.

Pour leur part, les représentants des structures partenaires présents ont souligné qu’ils accordent une grande importance à la formation et au développement des compétences afin que les porteurs de projets soient capables de surmonter toutes les difficultés, notamment dans les domaines de la gestion administrative et financière, de la gestion des risques, de la comptabilité et de la gouvernance.