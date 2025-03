Les travaux de réaménagement de la cité Ennadhour, située dans la délégation de Bizerte-Nord, ont été parachevés, lundi, pour le coût global de 3,4 millions de dinars.

Le projet s’inscrit dans le cadre du programme de développement intégré au titre de la troisième tranche relative à la délégation de Bizerte-Nord.

Le gouverneur de Bizerte, Salem Ben Yaâcoub, a pris connaissance des différentes composantes du projet et les travaux réalisés, qui incluent, l’aménagement des voiries sur plus de 6 kilomètres, la connexion des habitations aux réseaux d’assainissement et d’eau potable, ainsi que l’installation d’une station de traitement des eaux usées et la mise en place de l’éclairage public.

Il s’agit également de la connexion des habitations du quartier aux réseaux d’assainissement, d’eau potable, de l’installation d’une station de traitement des eaux usées ainsi que de la mise en place de l’éclairage public.

La cérémonie de réception provisoire du projet s’est déroulée en présence des responsables régionaux des directions et services concernés.