Les Instituts Français en Tunisie à savoir l’Institut français de Tunis (IFT), la Maison de France à Sfax et l’Institut français de Sousse ont dévoilé leur programmation ramadanesque 2025, offrant une variété de soirées pendant ce mois sacré. Musique, littérature, poésie, contes, cinéma et bien d’autres formes d’expression se mêleront pour célébrer ce mois spécial de l’année.

Parmi les événements phares de cette programmation, au cours de cette semaine figurent des performances musicales, des rencontres littéraires et des projections de films.

Voici le programme pour la semaine du 3 au 8 mars 2025 dans les trois instituts culturels:

L’Institut Français de Tunis :

6 mars, 21H00 : Concert de la chorale Voix d’Anges de Tunis

Créée en 2011, cette formation musicale a pour objectif de promouvoir la culture et la cohésion sociale. Elle a su évoluer pour devenir un ensemble vocal renommé, dont le répertoire éclectique couvre des œuvres classiques, des chants folkloriques et des compositions contemporaines. Une vingtaine de chanteurs et musiciens se produiront sur scène pour ouvrir les soirées du mois de Ramadan.

8 mars, 21h00 : Littérature et Musique

A l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, et dans le cadre de la rubrique “Kteb Tounsi”, une rencontre-débat aura lieu sur le thème “La place de la femme dans la littérature”, avec plusieurs autrices tunisiennes : Wafa Ghorbal, Malika Ben Rejeb, Amina Arfaoui et Nessrine Boukadi. L’événement se déroulera de 21h à 23h00 à l’auditorium de l’IFT.

A 21h00, dans la cour de l’IFT : Concert du groupe The Old Wave

Ce groupe de rock alternatif tunisien, formé dans la banlieue sud de Tunis, mélange grunge des années 90, funk rock et sonorités orientales. Leur premier single “Nachidi”, sorti en avril 2020, a été suivi de leur premier album “Behind the Bars” en juillet 2022, un voyage musical sombre mais porteur d’espoir avant de revenir en 2024 avec le single “Gentleman” et un clip animé.

La Maison de France à Sfax:

8 mars, 21h00 : soirée “Chant au féminin”

“Chant au féminin” est une soirée musicale programmé à l’occasion de la célébration de la Journée internationale des droits des femmes qui se déroulera au Théâtre municipal de Sfax.

L’Institut culturel à Sousse

5 mars, 21h00 : “Regards de femmes” présente 13 courts-métrages réalisés entre 1898 et 1907 par la cinéaste française Alice Guy, première réalisatrice de films de fiction dans l’histoire de cinéma, qui a suggéré à Léon Gaumont, pionnier de l’industrie mondiale du cinéma et fondateur de la société Gaumont, d’abandonner les simples vues animées pour tourner des petites histoires scénarisées.

8 mars, 21h00 : projection du film tunisien “La Maison Dorée” (Ennafoura) de Salma Baccar

Ce film retrace les parcours de trois femmes ayant vécu dans des conditions sociales et politiques diverses, marquées par des périodes de turbulence. Ces femmes, dont les histoires s’inspirent d’événements historiques, deviennent des références pour différents prototypes féminins dans l’imaginaire collectif. A travers une fiction fondée sur des faits réels, Salma Baccar explore une Tunisie en pleine ébullition. La projection sera suivie d’un débat en présence de la réalisatrice.