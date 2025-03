Une centaine de rencontres d’affaires ont été organisées entre des entreprises tunisiennes et maltaises, dans le cadre d’une mission de prospection de l’offre export tunisienne, du 24 au 26 février 2025, pour le compte d’une délégation maltaise de la Chambre Maltaise des Petites et Moyennes Entreprises « Malta Chamber of SMEs », a annoncé, dimanche, le Centre de Promotion des Exportations (CEPEX).

La délégation maltaise était composée d’une dizaine d’entreprises opérant dans les secteurs de la finance, du tourisme, de la gestion des déchets, de l’artisanat, de l’agroalimentaire…

“Ces échanges seront suivis d’une évaluation en ligne pour estimer le potentiel d’exportation, analyser les indicateurs de performance et identifier des pistes d’amélioration”, a précisé le CEPEX.

La mission a compris aussi, des visites institutionnelles à Tunis et à Sousse, qui ont été conclue par une visite à une huilerie à Sidi Bouali, où une dégustation d’huile d’olive tunisienne a été organisée.

Il importe de souligner que la valeur des échanges bilatéraux entre la Tunisie et Malte restent modestes, ne dépassant pas les 247 millions de dinars tunisiens -MD, en 2024, avec des exportations tunisiennes vers Malte s’élevant à 150 MD et des importations de 97 MD. Les industries diverses dominent les échanges, représentant 80% des exportations tunisiennes vers Malte et 72% des importations. Parmi les produits phares exportés par la Tunisie vers Malte figurent le ciment blanc, les huiles de pétrole et le thon rouge.

Sur le plan du positionnement commercial, Malte occupe en 2024, la 29e place parmi les clients de la Tunisie, représentant 0,24% de ses exportations totales, et se classe 47e fournisseur, avec 0,12% des importations totales.

« Malta Chamber of SMEs » se veut une institution représentant les petites et moyennes entreprises maltaises depuis plus de 75 ans et comptant plus de 7 000 membres.